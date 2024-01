Scontro tra auto, due feriti

PORTOMAGGIORE

Ferite le conducenti delle auto che si sono scontrate in un frontale ieri mattina nei pressi dell’abitato di Runco. L’impatto è stato violento, le vetture sono rimaste distrutte, ma poteva andare peggio. Entrambe le conducenti hanno riportato lesioni, ma secondo una prima analisi non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore, che hanno estratte le donne dall’abitacolo, oltre ai sanitari con un’automedica e un’ambulanza e la Polizia locale per la messa in sicurezza della provinciale. Dopo le prime cure dei sanitari le due conducenti sono state trasportate all’ospedale di Cona per sottoporsi a ulteriori accertamenti.