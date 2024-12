Scontro tra auto, in quattro all’ospedale

Strade pericolose nel Ferrarese. Si sono, infatti, verificati due incidenti nella notte tra sabato e domenica in via Ravenna a Ferrara a distanza di poche ore uno dall’altro. A causarli probabilmente la pioggia e l’asfalto bagnato. A tutto questo si potrebbero essere aggiunte delle banali distrazioni, che in condizioni meteo non ottimali sono un fattore di rischio altissimo. Sull’Adriatica il primo incidente, intorno alle 23.45, all’altezza di Fossanova San Marco, vicino al distributore di benzina. Un tir stava viaggiando sulla statale, quando avrebbe frenato bruscamente per la presenza di acqua sull’asfalto e di alcune buche. Dietro al mezzo pesante, una persona alla guida di un’auto che si è accorta troppo tardi della manovra e ha tamponato violentemente il camion. La macchina è rimasta incastrata sotto al rimorchio ed è stato necessario l’intervento dei pompieri. I vigili del fuoco di Ferrara sono arrivati nel giro di pochi minuti ed hanno liberato l’uomo alla guida intrappolato in un groviglio di lamiere ed hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada. L’uomo è stato portato al Sant’Anna di Cona con delle ferite non gravi. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi. Non solo. Alle 2.30 scontro frontale tra due auto nel sottopasso di via Ravenna. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. La persona alla guida, forse arrivando a velocità sostenuta, ha perso il controllo del mezzo proprio mentre l’altra auto stava arrivando. Lo scontro è stato inevitabile. Quattro le persone ferite portate al Sant’Anna di Cona con ferite di vario genere ma non in gravi condizioni.