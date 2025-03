Scontro tra auto, sei persone coinvolte. Grave un uomo, interviene l’elisoccorso

Scontro tra due auto, sei persone coinvolte di cui un ferito grave. È accaduto ieri, intorno alle 19, a Mezzogoro, sulla strada provinciale 68: due auto si sono scontrate coinvolgendo sei persone a bordo. Uno dei feriti ha riportato una frattura del bacino e un trauma addominale. E’ stato allertato l’elisoccorso da Bologna per soccorrere l’uomo in condizioni gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Codigoro, i carabinieri della stazione locale che hanno governato il traffico in attesa della messa sicurezza. Lo staff sanitario del 118 si è occupato dei feriti. In particolare dell’uomo che ha riportato i traumi più importanti.