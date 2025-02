Scrittori in biblioteca per parlare di lettura

Un focus sul processo creativo della scrittura, capace di rendere più viva e coinvolgente la lettura. Parte giovedì "Un giorno da scrittore", a cura della Biblioteca comunale "Anne Frank", nell’ambito del progetto "Torre di libri" proposto all’Istituto Comprensivo per l’offerta formativa 2024-25. Tre gli appuntamenti durante i quali gli studenti potranno incontrare gli autori, in un momento di festa e di scambio per celebrare insieme la passione per la lettura e per le storie, dare un volto chi le ha create e ricevere risposte a domande e curiosità sia sui testi affrontati sia sul lavoro di scrittore. Si comincia giovedì con Janna Carioli che dialogherà con le classi quinte delle primarie di Copparo e Tamara. Caroli scrive libri per ragazzi che spaziano fra diversi generi, poesia, romanzi, albi illustrati, ma anche canzoni e testi teatrali. Autrice di amatissimi programmi televisivi e cartoni animati (Amici Mostri, Cartoon Network, Trebisonda), ha vinto molti premi letterari e i suoi libri sono stati più volte inseriti nella selezione di letteratura The White Ravens. Insegna sceneggiatura televisiva a Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli. Il 10 e 11 aprile vi sarà l’incontro con l’autrice e poetessa Silvia Vecchini.