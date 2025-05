"Serate salve ai lidi, una boccata d’ossigeno"

Il Consiglio di Stato non spegne la musica ai lidi. Stagione salva per molti imprenditori che temevano di dover limitare alle 23.30 gli orari di feste e concerti. La decisione dei giudici amministrativi capitolini, arrivata l’altro ieri, in pratica concede di fare musica sulle spiagge non stop fino al 18 settembre, quando il tribunale di Roma si pronuncerà nel merito. Era stata la discoteca Barracuda, lo ricordiamo, a chiedere al Tar di pronunciarsi, limitando l’orario alle 23.30 dei concerti in spiaggia e anche il loro numero. Il tribunale regionale alcuni mesi fa aveva accolto le ragioni del locale, ma ora il consiglio di Stato, concedendo la sospensiva, ne ferma in pratica l’applicazione. Sul verdetto è intervenuto anche Giacomo Gelmi (foto), amministratore unico di Amsef. "La sospensione da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar Emilia-Romagna che limitava gli eventi musicali ai lidi di Comacchio fino al 18 settembre, è una boccata d’ossigeno per centinaia di lavoratori e un segnale chiaro per tutte quelle realtà che, da anni, fanno della musica in spiaggia un motore economico e sociale – dichiara –. Non si tratta solo di intrattenimento: parliamo di occupazione, di turismo, di intere attività che esistono e resistono proprio grazie a questi eventi. Gli imprenditori del settore possono tirare un sospiro di sollievo, guardare al futuro con più fiducia e continuare a investire nella nostra costa. Le serate musicali, infatti – conclude –, non attraggono solo pubblico e turisti, ma generano un indotto che coinvolge ristorazione, accoglienza, commercio locale e servizi".