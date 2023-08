Settembre di eventi con musica e cibo

Si avvicina l’appuntamento con la 76esima edizione del Settembre Copparese, curato da L’Accento srl con il patrocinio del Comune di Copparo e il coinvolgimento delle associazioni locali, che si terrà dal 21 al 24 settembre. In attesa della kermesse vi sarà il ricco programma di iniziative ‘Aspettando la Fiera…’ che prenderà il via con il week-end dello Sbaracco, dall’1 al 3 settembre in collaborazione con Ascom, che vedrà i negozi del centro accogliere i visitatori e clienti con imperdibili offerte. Il 3 settembre dalle 14, il Parco della Marina ospiterà il Torneo di calcetto dei Rioni, mentre dal 4 all’8 e dall’11 al 15 settembre al Circolo Arci di Copparo in via Mazzini vi sarà il Torneo di Boccette. Grande novità di questa edizione sarà l’iniziativa ‘Incrocio. Un Parco Giallo Blu’ nei giardini di piazza Libertà che, dal 7 al 17 settembre, saranno animati da musica e ristorazione con Scaramouche, Rione Crusar, Il Veronesi, Il Tavernacolo, Il Boschetto. L’8 settembre a Tamara, alle 20.30, in piazza XX Settembre il CSRC Tamarese proporrà ‘Musica con Akordyan’, intrattenimento, con punto ristoro dalle 19. Il 9 settembre dalle 9 prenderà il via ‘Uno sguardo sul paesaggio’, tour delle chiese Gradizza, Cesta e Coccanile a cura di Pro Loco Copparo; alle 18, l’ appuntamento con ‘Run4Fun’ e alle 21, al teatro ‘De Micheli’ lo spettacolo di voci e danza ‘Aucuparium’.