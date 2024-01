Sfida green alla Govoni. Installato il fotovoltaico

COPPARO

Sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla scuola secondaria di primo grado ‘C. Govoni’ di Copparo. Sul tetto del plesso sono stati installati cinquanta moduli di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica avente una potenza di picco pari a 20 kWp. Il complesso è dotato di tutti i componenti elettrici necessari alla distribuzione, alla trasformazione e alla cessione, mediante connessione alla rete del distributore, dell’energia elettrica prodotta. Come viene riferito dall’amministrazione comunale, la nuova sezione opererà in parallelo alla rete esistente: pertanto, la disponibilità di energia fornita dall’impianto sarà a disposizione di tutte le utenze dell’istituto scolastico. A completare la nuova dotazione sarà un contatore che consentirà agli studenti di rendersi conto di come sia possibile sfruttare l’energia solare per produrre energia elettrica verde, senza generare alcun tipo di inquinamento e contribuendo a diminuire le emissioni di gas serra. Con l’impianto fotovoltaico è stato inoltre installato anche un portabiciclette e-bike con dieci postazioni. Un intervento, dunque, che guarda all’ambiente e allo sfruttamento di fonti rinnovabili, oltre a comportare un risparmio di energia. L’opera è finanziata per 90mila euro dall’assegnazione di contributi per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico, confluiti poi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni – ‘Opere di piccola portata’, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Sempre sul fronte scuola, la giunta comunale di Copparo ha confermato, per il quarto anno, le borse di studio riservate ai ragazzi frequentanti l’Istituto Comprensivo ‘C. Govoni’ di Copparo che sosterranno l’esame di Stato al termine del triennio nell’anno scolastico 2023/2024. Si tratta di quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, le quali saranno assegnate ad altrettanti allievi che otterranno il risultato migliore, così da premiarne la qualità e la costanza dell’applicazione e sostenerne il percorso di formazione. Il dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, con il quale le modalità sono state concordate, designerà i componenti la Commissione giudicatrice che comprenderà anche un rappresentante dell’Amministrazione comunale e che avrà come criteri per l’assegnazione l’esito dell’esame con la votazione più alta e la media del percorso delle classi prima, seconda e terza.

Valerio Franzoni