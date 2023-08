"Sfidiamo il Parkinson con la staffetta in acqua"

‘Nuotiamo insieme per il Parkinson’. È questo il nome dell’importante iniziativa, organizzata dall’Associazione Parkinsoniani & Caregiver, che si terrà il prossimo 10 settembre dalle 10.30 al Lago delle Nazioni – Spiaggia Romea. La staffetta in acque libere, volta a testimoniare l’importanza dello sport per il benessere psico-fisico anche di persone affette dalla malattia neurodegenerativa, è stata presentata ieri al Club Village Spiaggia Romea dal presidente dell’Associazione Parkinsoniani & Caregiver Guglielmo Piva, dalla direttrice della struttura ricettiva di Lido delle Nazioni Francesca Santonastaso, dalla presidente del comitato provinciale di Msp Italia Lara Liboni, assieme all’assessore allo Sport e al Turismo Emanuele Mari che, oltre a portare il saluto dell’amministrazione comunale e del sindaco Pierluigi Negri, ha sottolineato come il Comune di Comacchio abbia convintamente patrocinato l’iniziativa che vedrà anche la collaborazione di Ferrara Triathlon Club. Come spiegato da Guglielmo Piva, l’AP&C è un’associazione di volontariato nata un anno fa e si rivolge a persone affette da Parkinson e a famigliari e persone che stanno loro accanto e li assistono. L’evento del 10 settembre sarà la quarta e ultima tappa di ‘Allarghiamo lo Stretto’, serie di appuntamenti sportivi dedicati al nuoto ispirati da Swim4Parkinson, la manifestazione che dal 2018 porta nuotatori affetti dal Parkinson alla traversata dello stretto di Messina, sostenuta dalla Fondazione Limpe. Come ricordato da Piva, il nuoto ha effetti benefici su persone affette dalla malattia neurodegenerativa, in quanto "permette di far lavorare i muscoli del corpo e il sostegno dell’acqua allevia i disturbi del movimento". Importante sarà il supporto dell’iniziativa da parte del Club Village Spiaggia Romea nel corso dell’iniziativa, che si svolgerà in piena sicurezza, grazie alla presenza di bagnini, mezzi e personale di soccorso. La direttrice Francesca Santonastaso ha espresso il grande piacere a collaborare all’iniziativa, garantendo massima disponibilità per il giorno dell’evento.

Valerio Franzoni