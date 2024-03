’Shit!’, oggi il libro di Perucci e Fracasso

La storia di un uomo comune, troppo comune, purtroppo comune: è questo il tema di “Shit!”, il nuovo romanzo degli autori Diego Perucci e Sandro Fracasso, che verrà presentato oggi alle 18 nella Sala polivalente di viale Cavour 189 a Ferrara. Il libro, edito da Scatole Parlanti, verrà introdotto da Marcella Ravaglia alla presenza degli autori. Moderano l’incontro Carlo Bollani ed Edoardo Nannetti. L’iniziativa

è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Popolare Giardino. Il protagonista Glauco Orsi, ex militare durante gli anni di piombo, con l’arrivo della pensione si ritrova a fare i conti con gli incubi del passato e la vacuità del suo sogno di borghese rabbioso, ignorante e represso, incagliato nella sabbia come il camper di seconda mano con cui ipotizzava un’avventura rinvigorente. L’anonima cittadina di mare in cui trascorre giornate senza senso lo respinge con la sua desolazione invernale e le incursioni anonime di un collettivo ambientalista misterioso e belligerante. Glauco decide allora di partire a piedi, verso le Alpi, a ritroso sulle orme di Annibale, trovandosi dinanzi solo stese di capannoni e serrande abbassate. A scuoterlo sarà l’incontro fortuito con l’ingenuo Gaetano Filindi, sbandato ma aperto

alla vita.