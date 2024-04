Si accende la corsa verso il voto

Mancano poco più di due mesi all’apertura delle urne per le amministrative che vedranno coinvolti diversi comuni della provincia e la campagna elettorale comincia ad entrare nel vivo, con incontri di presentazione dei candidati sindaco e liste. È il caso di Copparo dove, venerdì alle 18.30, il Bar ‘La Dolce Vita’ in piazza del Popolo ospiterà l’iniziativa ‘Aperidee’ promossa dalla Lista Civica Per Copparo che sostiene la candidatura a primo cittadino di Luca Fedozzi (foto a sinistra).

Sabato alle 11 al bar Garden (lato parco Curiel) la lista civica ‘Rinascita’, che fa parte della coalizione a sostegno di Enrico Bassi, organizza un aperitivo, nel corso del quale verranno presentate le proposte alla base del progetto: "In queste settimane stiamo raccogliendo nuove adesioni al progetto, grazie all’interessamento di sempre più persone che hanno voglia di tornare a confrontarsi sui temi che riguardano Copparo e i copparesi – spiegano dalla Lista –. Per questo sabato mattina, e così faremo anche nelle prossime settimane sia a Copparo che nelle frazioni, partiamo con un incontro pubblico di presentazione della Lista Civica, con l’obiettivo di ascoltare e condividere proposte".

Oggi alle 18, Enrico Bassi sarà presente anche al ristorante ‘Da Giuseppe’ per l’iniziativa organizzata dall’eurodeputata Sabrina Pignedoli e dal Movimento 5 Stelle di Copparo sul tema ‘L’intelligenza artificiale: una sfida per il futuro’. Il Movimento 5 Stelle, infatti, farà parte della coalizione a sostegno del candidato del Centrosinistra. Fedozzi e Bassi sono due dei quattro candidati alla guida del Comune: in corsa ci saranno il primo cittadino uscente Fabrizio Pagnoni, sostenuto dalla coalizione del Centrodestra, e Giovanni Mazzorana, che da tempo ha annunciato la volontà di prendere parte alla ‘competizione’ elettorale.

Sarà un sabato di presentazioni ufficiali anche per i candidati di Riva del Po. Al mattino, in conferenza stampa alla sala civica di Berra, sarà il vicesindaco uscente Alberto Astolfi a presentare la propria candidatura e la propria lista. Nel pomeriggio, alle 16 presso il Bar trattoria ‘La Botte’ di Serravalle, sarà l’aspirante sindaco per la lista ‘Riva del Po Cambia’ Francesco Robboni (foto a destra) a presentarsi: all’appuntamento ci saranno il senatore Alberto Balboni (Fd’I), l’onorevole Davide Bergamini (Lega) e il coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli. Dalla propria pagina Facebook, Daniela Simoni annuncia per domenica alle 10, in piazza a Serravalle, l’inaugurazione della sede elettorale della lista civica ‘Gente di Riva del Po’. Nei giorni scorsi, anche Filiberto Graziani aveva annunciato l’intenzione di correre per le amministrative.

Valerio Franzoni