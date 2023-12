Si aggrava la posizione dei quattro arrestati per furto in abitazione

Si aggrava la posizione dei quattro soggetti arrestati dieci giorni fa dopo un furto in abitazione. Nel corso dell’udienza di ieri è stato modificato il capo di imputazione che è passato da furto tentato a furto consumato. La scelta è arrivata valutando le circostanze nelle quali il quartetto è stato fermato dai carabinieri. Preso atto del cambio nelle contestazioni, l’udienza è stata aggiornata al 23 gennaio. Stando a quanto emerso, i quattro indagati si stanno indirizzando verso un patteggiamento. La cattura risale al 26 novembre. A mettere i militari sulle loro tracce è stato un cittadino di Lagosanto che, nel tardo pomeriggio, ha chiamato il 112 per segnalare che su una vettura erano salite alcune persone incappucciate che si aggiravano tra le case del centro. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri di Comacchio ha subito inviato in zona le pattuglie della stazione di Lagosanto e del Radiomobile che hanno intercettato l’auto (una Audi A4 Station Wagon) con quattro soggetti a bordo che si stava già allontanando. Gli stessi, incuranti dell’intimazione di fermarsi, hanno continuato la loro folle corsa fino ad una via chiusa lungo strada per Lagosanto. Poi, abbandonata l’auto, hanno tentato la fuga a piedi nei campi, ma sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri. I militari hanno perquisito il mezzo: a bordo è stata trovata una valigia contente arnesi da scasso, accessori e abbigliamento per coprire i volti, nonché vari gioielli che sono successivamente risultati essere bottino di un furto in una abitazione che era stata commessa poco prima proprio nella via di Lagosanto.