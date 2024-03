Si parla di impresa al femminile

Proseguono gli appuntamenti dedicati alle donne del mese di marzo con un incontro sull’imprenditoria femminile. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, è pensato per riunire donne imprenditrici, leader e professioniste del nostro territorio. Sarà un’opportunità importante per connettersi, condividere esperienze e conoscere i progetti e le iniziative confrontandosi su criticità, obiettivi e sviluppi. Parteciperanno, oggi alle 17.30 in Comune a Portomaggiore, le imprenditrici del territorio esponenti delle diverse associazioni di categoria: Simona Salustro per Ascom Confcommercio, imprenditrice Cinepark Srl, Elisa Tani, titolare de La Piadineria per Cna, Caterina Ulivi, titolare di Nails e Beauty di Caterina Ulivi per Confartigianato, Maria Masieri del Forno Masieri per Confesercenti, Miriam Malacarne dell’Azienda Agricola Belli Rosetta per Cia, Monia Dalla Libera per l’Azienda Agricola Fioresi Michele e Monia Dalla Libera per Coldiretti, Patrizia Gardellini, dell’Azienda Agricola Gardellini Patrizia per Confagricoltura.