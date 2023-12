"Sicurezza, aspettiamo una risposta"

"Secondo il report sulla qualità della vita deI Sole 24 Ore, Ferrara è scesa di 9 posizioni rispetto all’anno precedente, posizionandosi al 60° posto su 107 province e risultando ultima in regione. Il punto critico riguarda la sicurezza e la giustizia, dove Ferrara perde 39 posizioni", questa la premessa dalla quale parte Anna Ferraresi, consigliera comunale del Gruppo Misto, nel suo attacco alla politica del Comune sul delicato tema.

"Se questi dati non fossero sufficienti a corroborare l’ipotesi di vulnerabilità di Ferrara dal punto di vista della sicurezza – precisa – è rilevante notare che da settembre di quest’anno 15 unità dell’esercito sono state dispiegate a supporto delle forze dell’ordine nel presidio del territorio. Ciò testimonia che le azioni messe in atto nel nostro Comune non hanno garantito una maggiore sicurezza e una riduzione dei reati". Da qui l’interrogazione al sindaco. "Per sapere – si legge nel testo – qualsi misure misure concrete e specifiche l’Amministrazione Fabbri ha adottato per migliorare la sicurezza in generale". La consigliera d’opposizione chiede anche "come l’Amministrazione si coordina con le forze dell’ordine, considerando l’impiego di 15 unità dell’esercito per presidiare il territorio da settembre di quest’anno". Nell’interrogazione si chiedono chiarimenti sulla prevenzione di reat, la sensibilizzazione della comunità sul tema, per affrontare la criminalità in generale. "Se l’Amministrazione – un altro passaggio – ha attivato collaborazioni con enti e associazioni specializzate nella tutela dei minori, nella prevenzione degli abusi, nel contrasto alla criminalità. Come viene effettuato il monitoraggio dei dati sulla sicurezza e sulla criminalità nel Comune di Ferrara e quali azioni l’Amministrazione intende intraprendere per invertire la tendenza negativa".