"Sicurezza, sinergia totale con le forze dell’ordine"

La Giunta Accorsi torna sul tema della sicurezza, facendo il punto su alcune ultime azioni messe in campo: nuove telecamere in via Matteotti, azioni della Polizia Locale e riqualificazione delle aree. "La sicurezza ‘reale’ è prerogativa delle Forze dell’Ordine con le quali lavoriamo in stretta collaborazione, e tante delle azioni portate a termine, come l’assicurare alla giustizia chi è responsabile di crimini, non devono essere oggetto di cronaca quotidiana – dice l’assessore Mario Pedaci – Pertinenza dei Comuni è la sicurezza urbana, che ha primariamente la finalità di prevenzione. In questo perimetro di azione, si inserisce per esempio l’investimento in video sorveglianza che questa amministrazione sta portando avanti, implementandone sia in quantità che in qualità".

E precisa. "E’ della settimana scorsa il posizionamento di quattro nuove telecamere in via Matteotti, una zona attenzionata da residenti e Polizia Locale – dice –, sarà così possibile coprire tutta la visuale della strada fino a viale Jolanda, agendo in sinergia con quella presente sulla Pinacoteca, la cui riapertura rappresenterà un ulteriore elemento di aumento della sicurezza della strada. E’ prossimo anche il posizionamento di telecamere, con tecnologia avanzata su altre zone del nostro territorio, cofinanziato dal Comune e dal Ministero dell’Interno". Poi l’elenco di "tante azioni effettuate dalla Polizia Locale, finanziate dall’amministrazione Accorsi, come l’aumento di 2 unità in servizio per un incremento dei pattugliamenti svolti anche da agenti appiedati, l’acquisto di dotazioni di rilevazione fissa e mobile della velocità degli autoveicoli". Infine le azioni che si stanno mettendo in campo sui luoghi. "Per la riqualificazione urbanistica di diverse aree, penso al Giardino dello Zanandrea e prossimamente, il Parco delle Rimembranze – aggiunge Pedaci –. Come amministrazione e Corpo di Polizia, stiamo promuovendo eventi formativi e informativi alla cittadinanza, animazione per rivitalizzare i luoghi più isolati".

E conclude. "La priorità è certamente stare accanto ai cittadini che vivono sulla loro pelle questi fenomeni, pur sempre sporadici, di microcriminalità, come le citate spaccate dei mesi scorsi, il cui responsabile è stato individuato. Il nostro obiettivo è migliorare sempre di più in queste azioni, avendo uno sguardo a 360 gradi sulla condizione del territorio, senza sottovalutazioni ma allo stesso tempo senza creare allarmismi. Si vedono ovunque episodi di tensioni e di disagio sociale, nelle piccole e nelle grandi città, per quanto è necessario agire in sinergia non solo con le Forze dell’Ordine, ma anche associazioni e cittadinanza".

Laura Guerra