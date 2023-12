Sismica e innovazione. Premio a DoubleDamp

FERRARA

A DoubleDamp di Unife il premio per le migliori startup innovative femminili dalla ricerca. Il progetto DoubleDamp del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara si è aggiudicato il Premio Speciale Invitalia, in collaborazione con Osservatorio scientifico imprese femminili, per le migliori startup innovative femminile dalla ricerca, nei settori di innovazione ’Cleantech & Energy’, ’Life Sciences-MED Tech’, ’ICT’, ’Industrial’. L’annuncio è stato dato nell’ambito del Premio Nazionale Innovazione 2023, la più grande e capillare Business Plan Competition d’Italia. DoubleDamp, il cui team è composto dalla professoressa. Alessandra Aprile, dalla dottoressa Eleonora Grossi e dal dottor IMatteo Zerbin, propone un innovativo dissipatore 2D per la mitigazione del rischio sismico delle costruzioni prefabbricate. L’installazione, poco invasiva, consente di adeguare gli edifici alla normativa, salvaguardare persone e beni, e l’operatività post catastrofe.

Plauso esprime la rettrice Unife, Laura Ramaciotti: "I miei più vivi complimenti al team del progetto. Oltre a rappresentare un prestigioso successo, questo riconoscimento conferma la bontà delle azioni intraprese dal nostro Ateneo a supporto della creazione di impresa innovativa generata nell’ambito universitario. Con il Bando Startup di quest’anno, che vede l’importante collaborazione del Comune di Ferrara, andremo a offrire maggiori opportunità a un numero sempre crescente di aspiranti imprenditori ed erogheremo servizi più completi e articolati. Invito quindi tutte le ricercatrici, i ricercatori e studentesse e studenti di Ateneo a cogliere le opportunità che stiamo offrendo, in modo da avviare percorsi di innovazione e generare impatto sociale e territoriale".

"Siamo emozionati e orgogliosi – commenta Aprile –. Il risultato nasce da un percorso lungo, impegnativo, ma estremamente appassionante che ci ha permesso di mettere a fuoco tutte le potenzialità della nostra idea, concretizzando le sue effettive ricadute sul mercato, dandoci la possibilità di esaminare quest’ultimo in ottica imprenditoriale". DoubleDamp, insieme a Smartrain, è uno dei progetti di impresa di Unife selezionati lo scorso 22 novembre nella sede Cnr a Bologna, in occasione della finale della competizione ’Startcup Emilia – Romagna towards a Sustainable Future’. L’evento ha siglato il primo anno di attività di Ecosister, progetto finanziato dal Pnrr per la transizione ecologica della regione, e il percorso della ’Start Cup Emilia-Romagna 2023’, la business plan competition delle università e dei centri di ricerca regionali. "Il nostro cammino – conclude Aprile – ha avuto inizio grazie al bando Startup 2022 del nostro Ateneo che ci ha consentito per la prima volta di approcciare e declinare la nostra idea innovativa in ottica imprenditoriale".