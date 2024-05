Soelia, nuovo futuro nel segno del sole

Il futuro Soelia sotto una nuova luce: nuovo corso e nuovo logo dopo 23 anni e a metà maggio si parte con il rinnovo della pubblica illuminazione, con prime tappe le frazioni Boccaleone e Ospital Monacale. L’immagine scelta è il sole, che con il nuovo progetto evolve e diventa anche la ruota di un motore che non si ferma, che lavora ogni giorno per il benessere del Comune di Argenta, che guarda avanti. La scelta del rebranding dopo 23 anni di attività è dettata dalla volontà di segnare una ripartenza e una nuova visione del lavoro sempre più attenta alla propria ricaduta sul territorio e alla sostenibilità sociale. Un’azienda che va oltre, affinché ogni servizio offerto, dalla gestione dei rifiuti alle farmacie, dalla gestione del verde, delle strade, della pubblica illuminazione ai servizi museali, rappresenti un tassello verso un futuro in cui ogni cittadino possa vivere con orgoglio il proprio territorio. "Non ci limitiamo a rispondere ai bisogni attuali; la nostra visione è proiettata verso un futuro sostenibile per tutti. Sarà un nuovo corso anche nella scelta dei propri colori – commenta il presidente Maria Luisa Santella – si passa dai colori accesi ai toni pastello, questo nuovo brand racconta il passaggio della società che per oltre 20 anni è stata trainata dal ramo energia, mentre ora concentrerà tutta la sua attenzione per valorizzare e incentivare il territorio, con un focus importante nel turismo slow nelle bellissime Valli di Argenta". "Il mio ingresso nel Gruppo Soelia risale a cinque anni fa – evidenzia Alfonso Ponticelli temporary manager di Soelia – fui chiamato per il risanamento dei bilanci al fine di dotare il Gruppo di un equilibrio finanziario. Ora posso dire che, nonostante svariate difficoltà, Soelia è pronta per un nuovo corso; infatti, l’esecuzione del piano risanamento fornirà le risorse finanziarie necessarie per il prossimo decennio. Il rebranding di Soelia è un segnale di ripartenza che si affianca a un progetto molto ambizioso e tangibile, il rifacimento della pubblica illuminazione del territorio comunale, lavori dureranno 20 mesi".

Franco Vanini