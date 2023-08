Sospensione acqua per lavori alla rete

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, Cadf comunica che oggi, dalle 8.30 alle 15, verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile in alcune vie dei territori comunali di Jolanda di Savoia e Copparo. A Jolanda di Savoia saranno interessate le vie B. Fenoglio, Albersano traversa 1, Ca’ Nova e Ca’ Nova traversa 1; nel Copparese, via Seminiato dal civico 98 al 104. Potranno verificarsi cali di pressione anche nelle vie e località limitrofe a quelle indicate. La sospensione e la riattivazione del flusso idrico potranno causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo.