Spara in centro, rischia la denuncia

Rischia di essere denunciato il giovane che, sabato pomeriggio, ha scatenato il panico in piazza Sacrati sparando due colpi con quella che, alla fine, si è rivelata essere una scacciacani. Sulla vicenda, che ha suscitato preoccupazione e attimi di vero terrore nel via vai del sabato pomeriggio, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Subito dopo l’accaduto, i militari hanno sentito svariati testimoni, oltre alla persona che ha tirato il grilletto, il quale si è fatto avanti spontaneamente consegnando l’arma (innocua e di libera vendita, ma decisamente ‘credibile’). I contorni dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione, anche se pare che all’origine di tutto ci sia una lite con altri tre giovani, forse a causa del tentativo di furto di un monopattino. Fatto sta che quel gesto ha creato alcuni istanti di caos in pieno giorno, costringendo molti passanti a fuggire o a rifugiarsi nei negozi temendo che si trattasse di una vera sparatoria. Fortunatamente, nonostante il parapiglia, nessuno è rimasto ferito.