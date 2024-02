"’Spazio 29’ si rinnova. Accoglierà 300 ragazzi"

Una sede tutta rinnovata per i quasi 300 giovani e bambini che ogni settimana frequentano Spazio 29 e un percorso di riqualificazione che riguarda anche la biblioteca comunale, la casa della musica e tutti gli spazi esterni. Sono infatti 130 i ragazzi che nei pomeriggi dopo le lezioni frequentano il doposcuola, 75 quelli seguiti dagli educatori nel servizio pre e post scuola. Sono poi 230 i bambini che, durante le vacanze, frequentano i centri estivi. La frequenza settimanale media al centro giovani è di 250, altri 40 per l’informagiovani. Ecco dunque che i lavori, in Via Vittorio Veneto, in quello che è uno degli edifici pubblici per eccellenza del territorio comunale, adibito a sede del Centro Giovani "Spazio29" e al servizio delle attività per i ragazzi, proseguono di giorno in giorno. C’è attesa. Dalla scorsa estate, per permettere il cantiere, tutte le attività sono state dirottate alle ex scuole elementari. A Spazio 29 infatti, sono in corso i lavori di che coinvolgono gli impianti, la ritinteggiatura interna ed esterna, e una profonda riqualificazione dello spazio all’aperto con la realizzazione di un campo multifunzionale. L’opera complessiva prende il nome di "Attraversa-Menti", conta un milione di euro di lavori pubblici finanziati al 70% da un bando regionale sulla rigenerazione urbana e al 30% dal Comune, e comprende interventi a Spazio29, alla vicina Casa della Musica e alle aree verdi comuni fra il Centro Giovani e la Biblioteca Comunale "L. Meletti". Il sindaco Simone Saletti e l’assessore alle politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri, hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo all’interno del cantiere, verificando lo stato di avanzamento lavori: "Ci sono operazioni in corso in contemporanea pressoché in ogni aula – spiega il sindaco –. Gli spazi, oltre a diventare ancora più belli e accoglienti per i ragazzi nei momenti di studio e di svago, saranno anche più efficienti e meglio attrezzati, sia all’interno sia all’esterno. Le tempistiche stanno seguendo la tabella di marcia prefissata, e siamo convinti di vedere terminati gli interventi entro l’estate". Al termine il cantiere si sposterà di fronte, ovvero alla Casa della Musica. "I lavori in quella sede riguarderanno la completa riqualificazione del primo piano attualmente inaccessibile – spiega l’assessore Francesca Aria Poltronieri – con la creazione di aule di musica da adibire anche a sala prove per i gruppi, e in generale aule multifunzionali per lo svolgimento ad esempio di corsi artistici e di teatro",

Claudia Fortini