Spettacolo su truffe e raggiri

Il 20 gennaio alle 18 al centro promozione sociale “Il noce” in via xx settembre n°8 a Poggio Renatico Si terrà uno spettacolo dibattito su raggiri, inganni e altre catastrofi. Al termine dell’evento aperto alle domande del pubblico si terrà un piccolo rinfresco. Il Comune segnala questa importante iniziativa, gratuita per la cittadinanza, promossa nell’ambito del Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico – Area Prevenzione della Regione Emilia-Romagna attuato dal SER.D dell’Azienda USL di Ferrara patrocinata dal Comune di Poggio Renatico a cui hanno aderito tutti i Comuni del Distretto Ovest.

La compagnia il Teatro dei Sentieri mette in scena diversi episodi che riguardano le classiche truffe rivolte agli anziani, veri e propri casi reali che si leggono spesso sui quotidiani e che possono colpire chiunque. L’obiettivo della rappresentazione è il far comprendere come difendersi da truffe e raggiri, come tutelarsi dagli inganni.