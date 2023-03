Springsteen, il manager: "I parchi li rispettiamo facendoli vivere Basta polemiche sterili"

Springsteen, una delle proteste per proteggere il parco

Ferrara, 9 marzo 2023 – L’idea di creare un ‘Comfort’ Festival, che nell’estate 2023 arriverà alla sua seconda edizione, è caduta a pennello. Prima di scegliere Ferrara e il Parco urbano ‘Giorgio Bassani’ per il concerto di Bruce Springsteen (fissato per il prossimo 18 maggio), era necessario un test: il Comfort Festival non è stato creato per questo, con la sua inaugurazione del 2021, ma si è rivelato comunque utile alla causa. Così ha preso piede l’avventura ferrarese di Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts e presidente di Slow Music, nonché promoter italiano di Springsteen. Prossima tappa di questa avventura? Il concerto di Springsteen di maggio, "che vedrà – così Trotta - il Parco urbano accogliere 50mila visitatori, che saranno coccolati in tutte le maniere, dai treni speciali di Trenitalia, alle attività prima del concerto che il Comune sta strutturando, fino alle attività di ricezione. Ho chiesto che i ristoranti rimangano tutti aperti anche dopo il concerto: la gente deve poter vivere la città". A proposito di spazio, non sono mancate le risposte di Trotta alle polemiche degli ultimi mesi incentrate sulla location scelta per Springsteen. Scelta che, come raccontato a più riprese dal Carlino, non è stata digerita...