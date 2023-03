Bruce Springsteen a Ferrara, ‘guerra’ legale. Animalisti al Comune: "Presto nuova diffida". Il dubbio sospensiva

Il tabellone elettronico in viale Po mostra il countdown al concerto del Boss

Ferrara, 9 marzo 2023 – Un ricorso al Tar pendente, un’altra diffida in arrivo a Palazzo, una memoria fresca fresca agli atti e una presunta sospensiva che ancora non si è capito se verrà formalizzata o resterà a vacillare nel limbo per sempre. Mancano ormai due mesi alla prima delle tre tappe italiane di Bruce Springsteen e della E Street Band (le altre a Roma e a Monza) e la ’guerra’ di carte per la location, il Parco urbano, resta aperta. Seppure sempre più ingarbugliata. Allo stato c’è un’udienza di merito ancora da fissare davanti al tribunale amministrativo regionale dopo il botta e risposta tra Animal liberation (contrario alla scelta del ’Bassani’ e che ha messo sul piatto come alternativa l’aeroporto di Aguscello) e Comune. L’associazione bolognese "antivivisezione-diritti degli animali", come si ricorderà, impugnò la delibera 508 dell’amministrazione, presentando un ricorso straordinario diretto al capo dello Stato. Un atto dove non compare nessuna firma di realtà ambientaliste ferraresi. Springsteen, il manager: "I parchi li rispettiamo facendoli vivere Basta polemiche sterili" Quattro pagine con "Comune ed enti che hanno sottoscritto la convenzione" tacciate di "eccesso di potere per irragionevolezza", nelle quali si sottolinea come il concerto andrebbe "a nuocere in...