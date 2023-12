Stella al merito per Paola Tartari

CENTO

C’è anche una centese tra le "Stelle al merito del lavoro" consegnate all’oratorio di Santa Lucia a Bologna. "E’ un riconoscimento prestigioso del Ministero del Lavoro che premia le lavoratrici e i lavoratori che per almeno 25 anni si siano distinti per merito, innovazione e costanza nel proprio ruolo – dice il vicesindaco Vito Salatiello - La cosa che più mi ha riempito di gioia è stato assistere alla premiazione della nostra concittadina Paola Tartari, che lavora in Lamborghini. Mi complimento per il riconoscimento ma voglio aggiungere anche, che Paola da anni si spende gratuitamente e instancabilmente sul territorio lavorando anche nell’ambito della prevenzione alcologica e ho avuto la fortuna di incontrare non solo il modo di operare, ma anche le tante storie di vita uscite migliori dopo aver incrociato il suo percorso. La positività e i desideri di cambiamento sono atteggiamenti positivi esponenziali e le persone dalle quali promanano sono una fortuna che la società deve saper valorizzare". E una riflessione di genere. "Mi domando se fossi nato dell’altro sesso se avrei potuto fare lo stesso percorso con la stessa fatica – conclude - credo di no. Per questo motivo i risultati di Paola Tartari devono essere per noi un faro".