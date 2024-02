Stipendi maggiorati per errore: "Il Comune rivuole 50mila euro"

Una settantina di dipendenti del Comune di Codigoro, per un aggiornamento tabellare errato, si sono ritrovati, complessivamente, 50mila euro in più nelle buste paga del dicembre scorso. Per questo motivo, dovranno restituire nell’arco di un anno circa 5 o 6 euro al mese. Le maggiori somme erogate sono da imputare a un errore della ditta esterna che ha in appalto le buste paga. L’azienda ha inserito un aggiornamento tabellare che ha incrementato gli importi dovuti. "Si tratta di una somma media – spiega il sindaco Alice Sabina Zanardi – nell’ordine sei o settecento euro a dipendente e tengo a precisare come la busta paga di dicembre sia sempre molto complicata da decifrare. Infatti si somma allo stipendio mensile la tredicesima, aumentano le trattenute e come ci siano anche altri parametri di difficile comprensione. Mediamente si trattava di una somma nell’ordine dei due o trecento euro che si sono ritrovati in busta paga".

Come vi siete accorti dell’errore?

"Qualche mese fa, all’interno degli uffici comunali mentre si stavano valutando le diverse progressioni orizzontali, alcuni dipendenti si sono resi conto dell’errore commesso".

Come avverrà la restituzione?

"Non ci abbiamo pensato molto sul da farsi, ho consultato qualche collega di giunta ed è stato deciso di far partire dall’inizio dello scorso gennaio, una restituzione nell’arco di dodici mesi, fino alla fine di quest’anno, tranne che qualcuno non voglia andare a lavorare da qualche altra parte, nel qual caso gli verranno trattenuti in un’unica soluzione".

Che somma si troveranno in meno nelle buste paga i dipendenti comunali?

"Con l’ultimo aggiornamento contrattuale alcuni si ritroveranno anche un euro in più – sorride il sindaco di Codigoro – mentre coloro che dovranno restituire le somme maggiori avranno un rilievo che si aggira al massimo attorno dai cinque o sei euro mensili. Svolgono tutti un ottimo lavoro, non è dipesa da loro questa maggior entrata".

Come hanno preso la notizia?

"Bene direi, non appena abbiamo deciso il da farsi li abbiamo informati con una mail della decisione e nessuno ha avuto nulla da obiettare. Anzi c’era anche chi temeva le cose potessero andare peggio visto che quelle risorse erano già state spese e hanno apprezzato molto questo nostro gesto per rimediare senza causare problemi a nessuno".

cla. casta.