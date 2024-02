"Stop agli incidenti causati dai daini. Collaboriamo con Anas per evitarli"

Collaborare con Anas per contrastare gli incidenti che coinvolgono la fauna selvatica. A chiederlo, in un’interpellanza rivolta alla giunta Bonaccini, è la consigliera regionale del Gruppo Misto Giulia Gibertoni, facendo riferimento all’ultimo caso registrato nel territorio comacchiese. Nel proprio documento, infatti, Gibertoni ricorda che "il 19 gennaio 2024 sulla strada panoramica Acciaioli (che separa la Valle Bertuzzi dal Lago delle Nazioni) con un percorso che collega Goro a Mesola, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura, con a bordo solo la conducente, e due ungulati, daini o cervi, e dei quali uno sarebbe rimasto ucciso". Ciò ha spinto a riformulare una richiesta, avanzata già con precedenti interrogazioni, per sapere dall’esecutivo regionale "se non ritenga opportuno cogliere la disponibilità dimostrata da parte di Anas, di valutare e collaborare alle attività di prevenzione degli incidenti causati dalla fauna selvatica, e di cui già dava atto la risposta in una mia precedente interpellanza, da parte dell’assessore regionale Andrea Corsini, nella seduta assembleare del 23 maggio 2023, così come la stessa disponibilità dimostrata recentemente dal Parco del Delta del Po e se ci sia stato un qualche passo avanti nella predisposizione di interventi atti alla prevenzione degli incidenti che vedano coinvolta la fauna selvatica, in particolare i due nuclei di daini di Lido di Classe e Lido di Volano, e in quali tempi si preveda di realizzare le eventuali proposte ipotizzate".

