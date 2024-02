Storia di Mì tra le pagine

Oggi, alle 17,30, al Libraccio, Alberto Melloni

presenta il libro

“Storia di Mì ovvero Lorenzino don Milani”

Marietti 1820.

Dialoga con l’autore Patrizio Bianchi

Impossessarsi di tutti i nomi che hanno dato in vita a don Lorenzo Milani appare un’impresa impossibile e quasi sacrilega. Lo si chiamerà allora semplicemente μ. In un’edizione arricchita da alcune delle più belle foto di Lorenzo Milani e da alcuni versi del grande cantautore Fabrizio De André, è un omaggio al priore di Barbiana nell’anno in cui si festeggiano i 100 anni della sua nascita.

Alberto Melloni è professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia, segretario della Fondazione per le scienze religiose, dal 2017 è membro dell’Accademia dei Licei.

