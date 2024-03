"Strada abbandonata all’incuria e nessuno fa nulla per aiutarci"

"Siamo esasperati, il Comune intervenga". Si tratta dell’appello, sotto forma di esposti e lettere inviate al Comune di Riva del Po, di Michela Bergamini, residente in via Ghetto 8 con i propri genitori anziani. "Siamo tre persone invalide – spiega esasperata – ho già spiegato al sindaco le diverse richieste. Abitiamo in una strada comunale non asfaltata da quasi 20 anni ed è molto pericolosa. Inoltre, non vengono a raccogliere i rifiuti porta a porta, perchè dicono che non riescono a passare, ma non è vero". Un’altra segnalazione è relativa a un immobile confinante: "Abbiamo fatto un esposto per segnalare una situazione d’incuria, pericolo di crollo e di mancanza totale d’igiene nell’abitazione confinante alla nostra. L’erba alta è divenuto luogo ideale per bisce e topi, che si alimentano con l’immondizia sparsa nell’erba. La situazione non è più ammissibile e soprattutto salutare anche per i miei anziani genitori".

Mario Tosatti