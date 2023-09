Street food di qualità col Mercato Europeo

Street food di qualità, prodotti tipici alimentari e artigianato da tutta Europa e dal mondo saranno protagonisti del Mercato Europeo, che torna anche quest’anno ad animare viale Ugo Bassi a Porto Garibaldi. L’evento, promosso da Anva Confesercenti, si terrà da oggi a domenica a partire dalle 10 del mattino sino a tarda serata. Un appuntamento che si è consolidato nel tempo e che ha sempre visto un’importante partecipazione da parte di turisti e visitatori lungo una delle strade principali della località balneare comacchiese. Sono attesi circa una sessantina di espositori, italiani, europei e provenienti da altri Paesi del mondo (come Argentina, Brasile, Perù, ecc…) che proporranno i sapori tipici delle loro terre, birre e bevande artigianali e molto altro ancora. Non mancheranno nemmeno banchi con prodotti di artigianato nazionali e internazionali ad arricchire l’evento. Oggi, al via della manifestazione, sarà presente anche il coordinatore nazionale di Anva Confesercenti Adriano Ciolli per sottolineare l’importanza del Mercato Europeo, rassegna itinerante in tutta Italia e che da anni fa tappa anche a Porto Garibaldi.

"Si tratta di un evento particolarmente atteso da parte di turisti e visitatori che, negli anni, è esponenzialmente cresciuto in termini di partecipazione e gradimento – spiega Luca Callegarini di Confesercenti –. A Porto Garibaldi saranno presenti una sessantina di espositori nel corso delle tre giornate del Mercato Europeo, pronti a portare sapori, profumi e prodotti dei loro paesi di origine che solitamente sono difficili da reperire e solo grazie a queste occasioni è possibile trovare. Va inoltre sottolineato che quanto proposto non è concorrenziale rispetto alle altre attività presenti nelle località, che propongono tipicità del territorio, ma bensì un appuntamento che intende ulteriormente arricchire l’offerta per turisti e visitatori".