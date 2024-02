Tacopina torna negli Usa, in città resta Follano. Mercato: Maistro verso Bari, Simonetta a Cagliari

Joe Tacopina ha lasciato Ferrara per tornare negli Stati Uniti, dove quindi seguirà l’ultimo giorno di mercato restando a stretto contatto col direttore tecnico Fusco. Curiosamente invece è ancora al lavoro nella nostra città il suo nuovo socio Marcello Follano, che a quanto pare resterà operativo al centro sportivo Fabbri ancora diversi giorni. Nel frattempo, in via Copparo la squadra di Colucci continua ad allenarsi – sempre a porte chiuse – in vista del match in programma domenica prossima sul campo della Lucchese. Naturalmente è una settimana molto particolare, con gli ultimi giorni di mercato destinati a condizionare la preparazione del gruppo ad una partita estremamente importante. Tra i giocatori attualmente in organico che potrebbero lasciare la Spal c’è Fabio Maistro. Sarebbe una partenza abbastanza sorprendente, se si considera che il centrocampista di Porto Tolle è un punto fermo dei biancazzurri dall’inizio della stagione. Anzi, nel corso dell’estate – dopo essere stato a lungo accostato a diverse società di serie B – aveva manifestato l’intenzione di restare a Ferrara con l’obiettivo di riscattarsi. E il club ne aveva fatto una sorta di simbolo della ripartenza. Maistro però non è mai riuscito ad incidere fino in fondo, deludendo le aspettative riposte su di lui (19 presenze senza reti all’attivo). A prescindere dal rendimento altalenante, resta pur sempre uno degli atleti più importanti dell’organico di mister Colucci, che senza di lui perderebbe talento ed esperienza. Al momento non ci sono certezze, ma il Bari – che già lo aveva cercato in estate – è in pressing per acquisirne immediatamente il cartellino. Dipenderà dalla proposta che formulerà il club pugliese, però è evidente che per non indebolire la squadra di Colucci poi la Spal dovrebbe subito assicurarsi un sostituto dello stesso livello. Infine, dopo Matteo Prati il Cagliari si è assicurato un altro giovanissimo centrocampista spallino nel giro delle Nazionali di categoria. Stiamo parlando di Jacopo Simonetta (classe 2006), campione d’Italia con l’Under 18 la scorsa stagione e punto fermo della Primavera quest’anno.

s.m.