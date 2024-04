Tanti raggiri, ma molti sventati

Finti avvocati, sedicenti tecnici del Comune o del gas, fantomatici amici di familiari rimasti feriti in incidenti o improbabili appartententi alle forze dell’ordine. Sono tanti i trucchi che i truffatori si inventano per irretire e derubare le proprie vittime. Ultimamente, però, le loro trappole sembra aver perso efficacia. Basti pensare a quanto accaduto nei giorni scorsi nella nostra provincia. Giovedì, in una sola giornata, sono state eseguite sette truffe ai danni di altrettanti anziani. Soltanto in un caso il colpo è andato a segno. Negli altri, la vittima designata ha ‘mangiato la foglia’ e, scoperto il trucco, ha fatto allontanare il malvivente e avvisato i carabinieri.

Questo cambio di rotta è sicuramente in parte il risultato delle vaste campagne di sensibilizzazione messe in atto sia dal Comune che dall’Arma dei carabinieri. In particolare, l’assessorato alle Politiche sociali ha organizzato l’iniziativa ‘Non ci casco’, che prevede incontri organizzati nelle sedi delle contrade con (veri) esponenti delle forze dell’ordine e avvocati, finalizzati a illustrare le principali tecniche di truffa e a insegnare qualche semplice accorgimento per evitare di finire nella rete.