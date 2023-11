Tenta di truffare una centenaria

Un tentativo di truffa? Uno scherzo di pessimo gusto? Non si sa. Di certo ieri pomeriggio un’attempata donna, prossima ai 100 anni, di San Biagio, ha ricevuto una telefonata in cui, una voce femminile, le diceva che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente. E che per avere notizie più approfondite doveva rivolgersi ai Carabinieri. Inutile spiegare la forte apprensione che ha pervaso lo stato d’animo dell’anziana signora. Fatto sta che di lì a poco è tornato a casa il figlio. Che, bollando la cosa come "una cattiveria nei nostri confronti", ha rassicurato la madre, in preda al panico ed allo spavento, che avrebbero potuto farle davvero male. Il tutto in vista di una ipotetica querela contro ignoti. Intanto giorni fa è stata sventata un’altra estorsione sempre con un sistema analogo.