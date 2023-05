Tenta furto al distributore di benzina Sorpreso dai militari, arrestato

Da tempo i carabinieri stavano tenendo d’occhio un distributore di benzina, a San Bartolomeo in Bosco, preso di mira dai ladri. L’altra notte, i militari hanno notato un uomo sospetto aggirarsi intorno alla stazione di servizio. Il malvivente ha forzato una porta nel retro della struttura con l’intenzione di entrare all’interno. A questo punto i carabinieri della stazione locale, hanno bloccato e arrestato il ladro. Si tratta di un italiano di 22 anni, che è stato condannato dal giudice a un anno e sei mesi di reclusione e a 400 euro di multa. Sempre nello stesso giorno in cui è stato arrestato il malviventi, ii militari del sezione radiomobile della compagnia di Ferrara, nell’ambito di controlli disposti nei parchi cittadini, hanno rintracciato ed arrestato uno straniero di 41 anni sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara perché condannato alla pena di circa 3 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Lo stesso è stato trasferito alla casa circondariale a disposizione della medesima autorità giudiziaria.