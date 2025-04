Torna il ’Week end della Pace 2025’ per coinvolgere grandi e piccoli

Il ‘Weekend della Pace’ e il ‘Lions Day’ animeranno il centro da venerdì a domenica. La manifestazione, promossa dai club Lions ferraresi (Lions Club Ferrara Diamanti, Lions Club Ferrara Host, Lions Club Ferrara Ducale, Lions Club Ferrara Estense, Lions Club Ferrara Piazza Ariostea e Lions Club S.Maria Maddalena - Alto Polesine), beneficia del patrocinio dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. I dettagli sono stati illustrati ieri in municipio d dall’assessora Cristina Coletti, con Nadia Miani e Marco Mariotti, organizzatori dell’evento, Gisella Rossi, presidente della V Zona Lions; e Michele Felisatti, vicepresidente di Esercizio Vita. "Il ritorno di questa iniziativa - ha dichiarato Coletti - rende merito all’impegno costante dei Lions club territoriali nel voler coinvolgere la città su tematiche attuali, che hanno un impatto determinante sulla qualità della vita di ogni cittadino". Venerdì 11 dalle 9.30 alle 12.30 nel Salone d’onore della Pinacoteca del Palazzo Diamanti, esibizione dei ragazzi delle scuole primarie degli istituti Alda Costa, Perlasca e De Pisis. Dalle 15 alle 18 spazio per le scuole secondarie di primo grado degli stessi istituti. Dalle 19 alla sala della Musica dalle 19 proiezione del filmato ‘Neve Shalom’, seguirà colloquio con l’Arcivescovo Gian Carlo Perego con Marco Mariotti. Alle 20 proiezione del docufilm ’Sul sentiero blu’. Sabato 12 alle all’istituto Perlasca, partita a scacchi inclusiva. I giocatori muoveranno delle pedine di 2,50 metri, realizzate dall’artista ferrarese Mirella Guidetti Giacomelli. In piazza Municipale alle 15.30 l’inaugurazione in piazza Municipale, poi esibizione dell’accademia di scherma ‘Bernardi’, concerto dei Piccoli Cantori di San Francesco. Domenica 13 ‘Lions Day’ in piazza Municipale alle 9.30 partenza della camminata in collaborazione con la Palestra Esercizio Vita. Al supermercato Conad di via Righini dalle 9 alle 13 raccolta di alimenti e giocattoli, destinati all’emporio solidale ’Il Mantello’.

Mario Tosatti