Torna in Italia dopo l’espulsione

È stato sorpreso in città quando non avrebbe dovuto esserci. Questo per il semplice fatto che era stato espulso dal territorio in quanto irregolare e non avrebbe potuto farvi ritorno prima di cinque anni. Divieto che però il giovane tunisino protagonista di questa vicenda non ha rispettato. Quando la polizia di Stato lo ha fermato per un controllo è immediatamente emersa la sua situazione. Il ragazzo è stato quindi arrestato. Ieri mattina è stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida. Il giudice, valutata la situazione, ha convalidato l’arresto operato dalla polizia. È stato inoltre dato il nulla osta all’espulsione e l’udienza è stata aggiornata per entrare nel vivo del processo. Per il giovane straniero non è stata disposta alcuna misura cautelare.