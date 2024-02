"Tributo al Mondo Agricolo"

La Regione Emilia-Romagna ha conferito al Maf (Mondo Agricolo Ferrarese) l’accreditamento al sistema museale nazionale, oltre che al sistema museale regionale. Il riconoscimento all’istituzione museale ferrarese al termine di un’istruttoria attivata dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna lo scorso anno e approvata nei con delibera della giunta regionale.

Con il Maf, unica realtà ferrarese, sono stati accreditati altri sei musei del territorio regionale, ritenuti rispondenti ai Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione adottati dal Ministero della Cultura. Questo riconoscimento costituisce per i musei non statali il primo passo obbligatorio per l’adesione al Sistema Museale Statale. "Si tratta di una felice notizia per uno dei musei ferraresi tra i più legati alla valorizzazione del nostro territorio e alla scoperta delle nostre radici. Il riconoscimento regionale è un’ulteriore affermazione del buon lavoro avviato da Scaramagli con il Comune", così l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Il Maf ha visto così riconosciuta la validità dei propri progetti in questi ultimi anni particolarmente finalizzati a proiettare la memoria del lavoro agricolo e della cultura di tradizione nella ruralità del terzo millennio", aggiunge Pier Carlo Scaramagli, presidente del Maf.