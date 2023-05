"Tutti insieme nel ricordo di Valentina"

E’ nata ufficialmente sabato, l’Associazione Valentina, e lo ha fatto con un bellissimo evento conviviale che al teatrino di XII Morelli ha visto unite tutte le associazioni carnevalesche centesi in ricordo della 16enne scomparsa un anno fa e con l’obiettivo di una raccolta fondi da devolvere al reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Cona, per la ricerca. "Valentina Frabetti era mia sorella più piccola e se n’è andata a 16 anni dopo aver lottato contro una malattia che non le ha dato scampo – ha detto Jessica, che ora è presidente dell’associazione –. Questa cena è per ricordarla gioiosamente, col sorriso sulle labbra e iniziare ad avverare i sogni che lei non ha potuto realizzare. Il primo, era vedere unito il mondo del carnevale, al di fuori delle 5 domeniche di sfilata". Una serata che ha visto partecipare più di 200 persone, con i Mazalora che hanno appoggiato l’iniziativa, i Ragazzi del Guercino a servire ai tavoli, i Toponi alla gestione del bar e in cucina i Fantasti100 e il Risveglio con chef Buco, una grande famiglia che si è saputa coordinare perfettamente, mettendo da parte le rivalità.

"Abbiamo voluto iniziare con un evento coi carristi perché Valentina, come me, faceva parte del Risveglio e amava il carnevale in tutte le sue forme – ha spiegato Jessica – uno dei suoi sogni era l’aggregazione di tutte le associazioni, trovando momenti insieme per un obiettivo comune. Sono tanto contenta che siamo riusciti a realizzare uno dei suoi sogni grazie ai carristi che ringrazio tantissimo e che da subito hanno appoggiato la nostra iniziativa. Tanti i volontari che ci hanno dato subito un aiuto, i presenti e i commercianti centesi che ci hanno voluto dare una mano offrendoci i doni della lotteria che abbiamo realizzato raccogliendo ulteriori fondi. Un’intera rete di persone che si è unita a noi". Associazione che è composta anche da mamma Antonella Poluzzi, papà Leonardo Frabetti e gli amici Barbara e Gaia Guidoboni, Fabio Rosati e Michela Mazzacurati. Ospiti della serata Stefania Cento e Dj Raffaele, ma anche un team del reparto di oncoematologia pediatrica di Cona, con le dottoresse Simona Rinieri e Roberta Burnelli.

Laura Guerra