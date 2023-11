La società Trasparente di Clara ha pubblicato un bando di selezione pubblica per titoli e curriculum, con colloquio orale e prova pratica per assunzioni di personale nel profilo professionale di ‘autista Pap – livello 3°b’. La selezione è mirata alla formazione di una graduatoria per assunzioni di 18 autisti Pap a tempo pieno e indeterminato.