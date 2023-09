Un hub per i giovani "Così trovano lavoro"

L’Hub Ca.Le.Fo. rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione e l’avvio al lavoro di persone in cerca di impiego. Il servizio, associato ad AECA (Associazione emiliano-romagnola Centri Autonomi formazione professionale) è partito nel febbraio 2022, negli ammodernati locali dell’ex Consorzio, ed è svolto in collaborazione con il Centro Studi Opera Don Calabria ‘Città del Ragazzo’ di Ferrara, che mette a disposizione i propri docenti per lo svolgimento dei corsi. Come avviene l’accesso? Gli interessati debbono recarsi al Centro per l’Impiego e, successivamente, vengono indirizzati presso l’Hub Ca.Le.Fo. per un colloquio e l’inserimento in una delle quattro aree previste sulla base delle loro competenze da parte di orientatori qualificati e certificati. Da quel momento, viene individuato il percorso migliore per l’aspirante lavoratore sulla base delle proprie qualifiche, attitudini, caratteristiche. Tra l’altro, il servizio si inserisce nel Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) della Regione Emilia-Romagna, finanziato con fondi PNRR, che ha come obiettivo la generazione di nuovo sviluppo e nuovo lavoro.

Tramite il programma, la Regione rende disponibili a tutte le persone in cerca di occupazione percorsi personalizzati di orientamento, adeguamento delle competenze e accompagnamento nell’inserimento del mercato del lavoro. Da febbraio sono stati realizzati diversi percorsi formativi anche nell’ambito del fondo regionale disabili. Come spiega Chiara Pedriali, orientatrice qualificata e certificata all’Hub Ca.Le.Fo., ciò che viene svolto nell’ambito della struttura in Piazzale del Popolo, rappresenta "un’importante opportunità per indirizzare persone in cerca di occupazione e abbiamo registrato una positiva adesione". In particolare, persone dai 30 anni in su, ma si tratta di un servizio importante anche per i giovani: "Terminato il loro percorso scolastico, qui possono essere indirizzati verso un percorso formativo e lavorativo ed è importante che conoscano questa opportunità". Il centro è aperto il lunedì (fisso) dalle 8.30 alle 16.30, il giovedì nella stessa fascia oraria sulla base degli appuntamenti, e nei giorni di corso attivati.