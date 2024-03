Un nuovo venditore per l’azienda Eismann

La multinazionale Eismann per la filiale di Ferrara è alla ricerca di un venditore. Ricerca rivolta ad ambosessi. In questa posizione, sarà responsabile della promozione e della vendita dei prodotti/servizi a potenziali clienti. Le mansioni previste sono identificare e raggiungere potenziali clienti, gestire il ciclo di vendita completo, mantenere un costante aggiornamento sulle caratteristiche dei prodotti/servizi, sul mercato e sui concorrenti per fornire informazioni e suggerimenti pertinenti ai clienti. Inoltre dovrà costruire e mantenere rapporti solidi con i clienti esistenti, fornendo un servizio clienti di alta qualità. I requisiti richiesti sono capacità di raggiungere e superare gli obiettivi di vendita, eccellenti competenze comunicative e capacità di negoziazione, motivazione intrinseca e determinazione. Necessaria la patente tipo B.