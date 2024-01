Un plastico in legno della stazione realizzato dai volontari

L’associazione che gestisce il Museo del Modellismo storico di Voghenza chiude l’anno consegnando un grande lavoro svolto su commissione di privati: un plastico della stazione ferroviaria di Ferrara in legno. Il fabbricato viaggiatori della stazione di Ferrara venne completato nel 1948 in sostituzione del precedente scalo distrutto dai bombardamenti degli Alleati nel 1944, inaugurato ufficialmente il 25 aprile 1949. Il fabbricato viaggiatori presenta nel corpo centrale, la biglietteria, la sala d’attesa ed alcuni locali commerciali. I due corpi laterali invece ospitano spazi adibiti a deposito biciclette, bar, ristorante, edicola e tabacchi. La stazione è inoltre dotata di due sottopassaggi pedonali sotterranei che uniscono il primo binario con i cinque restanti serviti da tre banchine. Nell’area antistante il fabbricato viaggiatori sono presenti l’area di sosta per taxi, parcheggi e le fermate delle autolinee urbane e interurbane. Per realizzare il plastico (nella foto i volontari all’opera) si è partiti da una serie di elementi in legno pretagliati al laser.

I soci del museo si sono alternati nell’opera di preparazione di una base adeguata, nonché dell’assemblaggio delle parti, producendo nel nostro laboratorio ciò che mancava per completare l’opera. Si è provveduto infine a colorare adeguatamente il tutto.