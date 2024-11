Un po’ di storia e la camera oscura. Studenti a lezione di fotografica

A scuola di fotografia: il fotografo Gaetano Cavicchi, socio del Fotoclub Ferrara, insegna agli studenti della scuola secondaria dell’I.C. Cosmè Tura di Ferrara la storia della fotografia e il funzionamento della camera oscura.

Gli studenti delle classi 3A e 2F della scuola secondaria, insieme alle professoresse Angela Garatti ed Elena Grazzi, hanno avuto l’opportunità di partecipare a un coinvolgente laboratorio didattico sulla fotografia, condotto dal dott. Gaetano Cavicchi, socio del Fotoclub Ferrara. Gli incontri si propongono di avvicinare gli studenti alla storia della fotografia e di guidarli alla scoperta dei segreti della camera oscura, un metodo antico ma affascinante di sviluppo delle immagini. Durante l’intervento, Cavicchi, esperto di fotografia analogica, ha illustrato come la fotografia si sia evoluta nel tempo, partendo dalle prime sperimentazioni fino ad arrivare alle moderne tecnologie. I ragazzi avranno modo di esplorare le tappe fondamentali della storia della fotografia, comprendendo l’importanza di questo strumento nella documentazione e nell’espressione artistica. In particolare, l’attività più attesa ha riguardato il funzionamento della camera oscura: all’interno del laboratorio allestito presso la sede di via Montefiorino a Pontelagoscuro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di vedere dal vivo come una semplice fotografia si crea grazie alla magia della luce e dei materiali sensibili. "La fotografia non è solo un mezzo per catturare momenti, ma è anche una forma di comunicazione che permette di raccontare storie", afferma Cavicchi. L’attività si inserisce nel progetto didattico ’CinEmozioni’, finalizzato a stimolare l’interesse per le arti visive, a favorire la comprensione di tecniche artistiche tradizionali e contemporanee e a fornire le conoscenze utili per leggere e interpretare il linguaggio delle immagini.