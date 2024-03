Un weekend di solidarietà. Mercatino e guide turistiche. Un ‘Nodo’ per l’inclusione

Un mercatino di oggetti d’altri tempi per sostenere l’associazione Il Nodo e una collana di guide turistiche nata per superare le diseguaglianze. Nel fine settimana sono in programma due giorni all’insegna della solidarietà. L’associazione benefica nasce nel 2023 allo scopo di approfondire e dare continuità a interventi mirati all’inclusività di persone in condizione di disabilità intellettivo-relazionale. La pubblicazione di diverse guide turistiche tradotte in simboli, pittogrammi e immagini sono state realizzate per favorire la partecipazione attiva dei giovani in condizione di disabilità intellettivo-relazionale e consentire anche a tutti coloro che hanno una reale difficoltà nella letto-scrittura tradizionale (anziani, bambini, ragazzi, adulti con bisogni complessi) e ai turisti stranieri di beneficiare delle bellezze artistico-architettoniche di Ferrara.

Da qui è nata la collana ‘I Love My…’, distribuita gratuitamente dal Comune, realizzata dagli stessi ragazzi che utilizzano il sistema della Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa) come forma comunicativa, diventa uno strumento per contrastare le disuguaglianze e l’impoverimento culturale. In questi giorni per l’autofinanziamento sono stati raccolti oggetti in stile vintage da esporre, sabato e domenica, all’evento Wonderful Market (mercatino dell’usato) organizzato nell’ex teatro Verdi. Ma non è finita qui. In prossimità della Pasqua l’associazione riserverà una sorpresa al Parco Massari. "Per sostenere i progetti – è l’appello dei responsabili dell’associazione – vieni a trovarci al mercatino Wonderful Market".