"Una capsula del tempo racconterà il paese"

Attende solo di essere interrata, la capsula del tempo che è stata realizzata dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria "O. Marchesi". Martedì scorso, gli studenti hanno presentato e raccolto tutto il materiale che verrà collocato all’interno del contenitore, alla presenza del dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, del sindaco Fabrizio Pagnoni, dell’assessora alla Cultura Paola Peruffo e dell’architetto di Patrimonio Copparo Mauro Crepaldi. Come si ricorderà, l’iniziativa era partita a seguito di quanto avvenuto nel novembre scorso quando, durante gli scavi del progetto Pnrr "Rigenera Copparo", era emersa una capsula del tempo deposta il 25 aprile 1992 per testimoniare l’impegno della comunità nell’attivare i restauri della Fontana Monumentale. In un simbolico passaggio di testimone, gli alunni copparesi hanno così preparato la loro capsula del tempo, che verrà posizionata sotto la fontana restaurata. Le classi quarte hanno portato un libro di disegni, tutti salvati anche su una chiavetta usb, testi, un diario in cui è disegnato il paese come i giovani studenti lo vorrebbero in futuro e un libretto su Copparo ieri, oggi e domani. Le quinte, un album grafico che rappresenta ciascun studente, accompagnato da messaggi sulla vita attuale e da insegnamenti, quali la valorizzazione dell’ambiente; e ancora, un fumetto sugli eventi vissuti da loro e dalla comunità, ricette gastronomiche locali, e una lettera al futuro, segnalando tutti i problemi che non si devono ripresentare, dalla guerra all’olocausto, dal razzismo alla fame, su carta e in digitale, con trascrizione in Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Il progetto capsula del tempo ha entusiasmato i ragazzi, che lo hanno vissuto con curiosità e passione, dicendosi orgogliosi di quanto prodotto, curiosi di chi troverà le loro testimonianze e un po’ tristi perché forse non lo potranno mai sapere. Grande anche il coinvolgimento delle insegnanti perché gli alunni hanno riflettuto e utilizzato nuove tecnologie per cogliere l’occasione di lasciare qualcosa di proprio. Nella capsula vi sarà anche il progetto Pnrr e il testo del Comune: "Lasciamo testimonianza dei lavori di riqualificazione del centro storico cittadino e del fervore di attività che ha accompagnato questi importanti interventi per restituire alla città i suoi luoghi più belli, più funzionali e più attrattivi", recita uno stralcio. Lunedì alle 10 si procederà all’interramento in piazza Libertà: la capsula del tempo verrà collocata in un pozzetto sigillato ermeticamente e poi calato in profondità.

Valerio Franzoni