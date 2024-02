Una carriera lunga 60 anni. Premiato Nicola Barbieri

Un premio alla carriera a Nicola Barbieri, imprenditore da oltre sessant’anni, titolare della Officine Barbieri e Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nell’anno in cui ha compiuto novant’anni. Il Consiglio Comunale di Bondeno, su proposta dell’associazione di imprenditori ‘Bondeno che Lavora’ gli ha consegnato una targa alla carriera in occasione dell’assise. Un evento ufficiale che si è riempito di emozione. "Vi ringrazio di cuore, questo riconoscimento è un regalo meraviglioso – ha commentato Barbieri di fronte all’assise –. Ho iniziato molti anni fa senza esperienza ma con tanta volontà, caratteristica che credo essere l’arte di qualunque persona. Per realizzare ciò che volevo è stata necessaria una notevole dose di testardaggine, in una vita vissuta in volata, specialmente nel momento in cui scelsi di lasciare un lavoro in favore di un mestiere di cui non conoscevo niente". Barbieri, classe1934, ha iniziato a lavorare alla Montedison. Nel 1953, alla prematura morte del padre, decise di affiancare lo zio nell’attività di fabbri ferrai a Scortichino. Nel 1960, si è sposato con Marina Passardi, e insieme hanno deciso di avviare un’attività nel settore idraulico, per poi spostarsi nel 1964 nel settore meccanico. E’ qui che, nel corso degli anni, ha creato l’Officine Barbieri, un gruppo che oggi dà lavoro a circa 150 dipendenti. Una vita di lavoro e di coraggio:: "Non mi sento affatto vecchio – ha sottolineato l’imprenditore –: anzi, mi sento felice di andare ogni mattina in officina. Vado tra i lavoratori con matita e calcolatrice e cerco di mettermi alla pari con le nuove generazioni che usano il computer. Spero che il mondo, la vita e il Signore mi diano una mano per continuare ancora: la mia azienda è diventata importante e ne sono orgoglioso, ma voglio fare ancora di più. Speriamo – ha concluso Barbieri con un sorriso – di poter tornare in questa sala fra dieci anni". "Per descrivere la vita e le iniziative di Nicola non basterebbe un’intera seduta del Consiglio – ha detto il sindaco Simone Saletti –. Quello odierno rappresenta un momento storico tanto per lui quanto per noi: siamo di fronte a una persona che ha eccelso e contribuito in numerosi ambiti della vita bondenese, non soltanto in quello imprenditoriale". Barbieri è sempre stato in prima fila anche per quanto riguarda l’impegno sociale: dalla presidenza della società sportiva Nuova Aurora di Scortichino, alla collaborazione con il Lions Club di Bondeno, con la parrocchia di Scortichino e con la Filarmonica "G. Verdi" di Scortichino.

Claudia Fortini