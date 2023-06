"Un’assurdità costruire un asilo sopra a un parco Il sindaco ascolti i cittadini invece di attaccarli"

Prende posizione sul dibattito relativo alla costruzione del nuovo asilo nido sul parco Melvin Jones il circolo "Cesare Gaiani", intervenendo a difesa dei cittadini, anche a seguito di quelle che sono state le dichiarazioni del sindaco Andrea Baldini in consiglio comunale. "Ancora una volta – afferma il responsabile argentano di Fdi, Nicola Fanini - si è assistito a un triste siparietto, in cui l’amministrazione a guida Pd preferisce attaccare i cittadini piuttosto che lavorare con loro e ascoltarli. Il Comitato dei residenti per salvare il parco Melvin Jones, a cui ci sentiamo di rivolgere i nostri ringraziamenti per il lavoro che stanno svolgendo, schierandoci a loro fianco, sta portando avanti una battaglia molto seria: evitare che il verde pubblico locale diventi l’ennesimo angolo cementificato, facendosi portatore di alternative su dove costruire il nuovo asilo". Secondo il leader del partito di Giorgia Meloni di Argenta, "a questo coro il sindaco preferisce voltare le spalle, accusando i membri del Comitato di aver interrotto il dialogo, una follia se si pensa che all’iniziativa organizzata martedì 30 maggio nessun membro del Comune e della Giunta si è fatto vedere. Oltre a ciò, va sottolineata l’ambiguità delle dichiarazioni succedutesi nei mesi, per cui prima l’asilo doveva sorgere nella zona adiacente al parco, mentre ora si parla di un vero e proprio coinvolgimento diretto dell’area verde".