"Un’onda di eventi per allungare la stagione"

Allungare la stagione turistica con gli eventi, serve un tavolo di coordinamento. E’ questo l’appello lanciato dall’Asco. "Si è appena concluso il Carnevale promosso dal Comune con l’eccellente regia della Coop Girogirotondo – interviene Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom a Comacchio – altro ennesimo successo della comunità di Comacchio, comunità che è animata da una incredibile energia ed entusiasmo delle nostre numerose associazioni di volontariato alle quali va il nostro plauso e la nostra riconoscenza". Vitali poi prosegue analizzando le iniziative che vengono proposte e i motivi che sono alla base di un successo. A cominciare dal coinvolgimento della popolazione.

"E’ ormai un fatto assodato – sottolinea con viva soddisfazione – che tutti gli eventi che vengono realizzati nella nostra città, hanno successo perché oltre alla forte suggestione del palcoscenico naturale di cui disponiamo, c’è la convinta partecipazione attiva di decine dei concittadini che amano profondamente il nostro gioiello lagunare. Gli eventi che storicamente si realizzano a Comacchio e quelli recentemente introdotti, hanno una forte connotazione di originalità e per questo possono crescere". Il presidente della delegazione Ascom ne elenca alcuni. Tra questi la sagra dell’Anguilla, Halloween, Natale, Carnevale, 11 Ponti, Mezza Maratona, Delta Divino. "Possiamo fare molto di più – il suo appello – ma occorre un cambio di passo ed unire le forze, ogni evento deve diventare un prodotto turistico che porti più pernottamenti ed un maggiore indotto nel territorio per allungare la stagione. Progettare e comunicare gli eventi – sottolinea – con un anno di anticipo perché i turisti italiani e stranieri scelgono la località di vacanza anche in base al calendario degli eventi che vengono realizzati". Per questa serie di motivi Ascom propone un "tavolo di coordinamento eventi composto da Comune, associazioni di volontariato ed associazioni imprenditoriali che abbia come ruolo la pianificazione degli eventi storici e la progettazione di nuovi appuntamenti".