Va a fuoco una mietitrebbia. Vasto incendio in un campo

Si incendia una trebbia nel campo di grano appena raccolto e il fronte di fuoco si estende sul terreno facendone lingue di fiamme e nuvole di fumo visibile anche da lontano. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 15, a Salvatonica, la frazione di Bondeno che vive di agricoltura, dove i campi sono immensi e in questi giorni torridi di giugno, uomini e mezzi sono al lavoro. Fortunatamente chi era alla guida della trebbia ha fatto in tempo a scendere dal mezzo in fiamme e a chiamare i soccorsi. L’autista si è catapultato fuori dalla trebbia scendendo imemdiatamente e resosi conto dell’impossibilità dui mettere mano da sola alle fiamme ha contatto la centrale operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno chiamati dalla centrale operativa di Ferrara e, in supporto, la prima chiamata di Ferrara. A colpi di getti d’acqua i pompieri hanno operato incessantemente per quasi tre ore per spegnere il fuoco e delimitare le fiamme, fino alla messa in sicurezza totale del campo. Un duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati sotto un sole cocente a spegnere le fiamme e a contenere i danni, evitando che le scintille si espandessero nei campi di grano vicino. Nonostante il grande lavoro dei pompieri, per la trebbia purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il mezzo agricolo ha subito danni ingenti e irrimediabili, e difficilmente potrà essere recuperato senza sostenere costi notevoli.

cl.f.