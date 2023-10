Vajont, il ricordo della strage

Nell’ambito dell’ottobre del Liceo Cevolani, l’istituto ha organizzato per stamattina, in sala Zarri, dalle 8, una particolare conferenza per celebrare il sessantesimo anniversario del disastro del Vajont, nella quale parleranno una testimone dei fatti ed un tecnico. Dalle 14.30, in via Guercino 47 ci sarà ‘Dia del respecto a la diversidad cultural’ e laboratori e iconografie sulle Città Invisibili. Domenica, alle 16, nella sede storica di via Guercino, sarà poi inaugurata la ’Loggia dei poeti’.