Vandali al bar, devastato il dehor

Atti vandalici al dehor del Bar Orlando di piazza Garibaldi. Teloni divelti, pareti tagliate, tavolini svitati. Il bar, frequentato soprattutto da signore e famiglie con i bambini, chiude presto la sera. Ma tutto succede dopo le 19, quando la saracinesca è già abbassata. Indagano i Carabinieri. In un anno ci sono state quattro denunce dei titolari, due negli ultimi giorni. Albertina Bizzi e Mirca Pagliarini infatti si sono sempre rivolte alla stazione locale dei carabinieri "Dove abbiamo trovato ascolto, comprensione, dialogo e professionalità – ci tengono a sottolineare- . I Carabinieri ci stanno davvero lavorando. Non lasciano nulla al caso. Sono sempre disponibili ad ascoltarci. Per fortuna – aggiungono - perchè questi giorni per noi sono stati difficili. Confidiamo nel loro lavoro". Una situazione infatti che è andata peggiorando nelle sere scorse e che fa presupporre a danni voluti e provocati da bande giovanili. Transitando per la piazza, per chi ci abita, capita di vedere ragazzi sostare la sera sotto il dehor, schiamazzando, quando il bar è già chiuso. Coperti dai cappucci, ascoltano musica, addirittura ballano. Più volte la titolare passando ha chiesto loro "di andarsene". "Utilizzano tavolini e seggiole private come fossero pubbliche" racconta. Ma dal sostare a commettere atti vandalici c’è una bella differenza. Eppure è successo. Purtroppo in queste sere di inizio anno i danni sono stati molto evidenti. "Il 2 gennaio hanno svitato tutti i tavolini – racconta la titolare – la mattina a terra c’erano tutte le viti. Abbiamo cercato di sistemarli. Ma intanto abbiamo fatto denuncia". Ma era solo l’inizio: "Hanno poi rotto i ganci del tendone, strappati, divelti – raccontano le titolari – . Se non bastasse hanno rotto prima una parete di plastica poi una seconda e poi una terza".

Claudia Fortini