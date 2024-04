Vele sulla ’Rotta del Fortana’

Tutto pronto per la veleggiata ‘sulla Rotta del Fortana’. Sabato la seconda edizione dell’appuntamento non competitivo per vele bianche, con un percorso a bastone, nella tratta di mare antistante i 7 lidi e il porto di Goro, organizzato da Assonautica. La veleggiata è patrocinata da Regione, Camera di Commercio, Comune di Comacchio, Cso, Delta 2000 e Strada dei vini e dei sapori. Un evento che mette insieme lo sport e il territorio, con l’attenzione verso un vino, appunto il Fortana, non conosciuto sulla scena tradizionale, ma che nella provincia ha una sua consolidata storicità. "Un’iniziativa – così Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio – di cui siamo orgogliosi. I rapporti tra istituzioni e aziende private si sono dimostrate anche in questa iniziativa vincenti".

Il ritrovo è fissato per le 10 al Lido degli Estensi, mentre la partenza dall’ormeggio dell’imbarcazioni partecipanti è prevista alle 11.30, il via ufficiale della veleggiata avverrà invece alle 13, previsto un tempo limite entro le 16.30. Alle 18 al Porto turistico Marina Estensi si terranno le premiazioni con rinfresco finale. "Una grande soddisfazione sostenere questa seconda edizione – ha proseguito Marcella Zappaterra, consigliere regionale – nata da un’idea con il presidente Urbinati, che è divenuta una scommessa vinta, come Regione ci abbiamo creduto fin subito. Si tratta di un evento originale per la promozione del territorio. Un appuntamento delle vele bianche che mancava come realtà attrattiva del flusso turistico. I risultati dello scorso anno sono stati superiori alle aspettative e confido che anche questa edizione possa esserlo. Grazie ad Assonautica per aver creduto in questa iniziativa".

Mario Tosatti